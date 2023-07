fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice Chrobry Głogów

GKS Katowice – Chrobry Głogów, gdzie oglądać

GKS Katowice nie ukrywa swoich ambicji związanych z grą o awans do PKO Ekstraklasy. Celem ekipy Rafała Góraka na kampanię 2023/2024 jest znalezienie się co najmniej w strefie barażowej o awans do elity. Chrobry Głogów natomiast ze spokojem przystępuje do rozgrywek ligowych.

W pierwszej serii gier zarówno GKS, jak i piłkarze Pomarańczowych schodzili z placu gry na tarczy. Katowiczanie na wyjeździe ulegli Miedzi Legnica (0:1). Z kolei Chrobry u siebie przegrał z Lechią Gdańsk (2:4). W ostatnim starciu między GieKSą a głogowianami w Katowicach górą byli gospodarze, którzy wygrali 1:0.

GKS Katowice – Chrobry Głogów, transmisja na żywo w TV

W żadnej polskiej telewizji nie będzie możliwe obejrzenia starcia GKS Katowice – Chrobry Głogów. Spotkanie będzie do zobaczenia tylko w internecie.

GKS Katowice – Chrobry Głogów, transmisja online

Dostęp do transmisji z meczu GKS Katowice – Chrobry Głogów umożliwia usługa Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00.

GKS Katowice – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo GieKSy został oszacowany na poziomie 1.88-1.90. Tymczasem wariant z wygraną Chrobego kształtuje się w granicach mniej więcej 3.95-4.20.

