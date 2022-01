PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Getafe – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Tuż po rozpoczęciu nowego roku czekają nas małe derby Madrytu. W nich będąca w dolnej części tabeli drużyna Getafe podejmie przetrzebiony kontuzjami Real Madryt. Transmisja z tego starcia dostępna będzie w polskiej telewizji.



Getafe La Liga

02.01.2022



14:00



Coliseum Alfonso Perez

Real Madryt

Getafe – Real Madryt, gdzie oglądać

Getafe notowało fatalny początek sezonu. Eksperyment z ofensywnie usposobionym trenerem Michelem nie wypalił, a madrytczycy szorowali po dnie tabeli. Quique Flores poprawił jednak notowania Azulones. W ostatnich dziesięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, Getafe wygrało aż cztery. Zanotowało upokarzającą porażkę w Pucharze Króla z trzecioligowym Baleares (0:5), ale wygrzebało się ze strefy spadkowej La Ligi.

Real Madryt w takiej samej liczbie spotkań zanotował jedną wpadkę, jaką był bezbramkowy remis z Cadizem. Poza tym, Królewscy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Jedyne, co może im przeszkodzić w sięgnięciu po mistrzostwo kraju, to koronawirus. Liczne grono zawodników miało nie być gotowych do gry w derbach, ale do ostatniej chwili ważyć będą się losy kilku z nich. Jedno jest pewne: Los Blancos podejdą do niedzielnego starcia osłabieni. Czy na tyle, by zgubić punkty z Getafe?

Sprawdź nasze typy na mecz Getafe – Real Madryt.

Getafe – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 19. kolejki La Ligi dostępne będzie w polskiej telewizji. Transmisję “na żywo” z meczu Getafe – Real Madryt zobaczyć można będzie na Eleven Sports 1.

Getafe – Real Madryt, transmisja online

Jak większość spotkań La Ligi, mecz dostępny będzie także w internecie. Pojedynek obejrzeć będzie można na stronie elevensports.pl, oczywiście po wykupieniu dostępu.

Getafe – Real Madryt, typy bukmacherskie

Pomimo licznych absencji nie ulega wątpliwości, że to Real Madryt jest wyraźnym faworytem niedzielnego meczu. Widać to po kursach bukmacherskich na to spotkanie.

Getafe Real Madryt 6.85 4.00 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. stycznia 2022 11:11 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin