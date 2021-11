Środa to kolejny dzień, w którym rozegrane zostaną spotkania w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. W najciekawszym meczu dnia Liverpool na Anfield Road stanie do rywalizacji z Atletico Madryt. Poniżej prezentujemy informacje, gdzie dostępne będę poszczególne mecze elitarnych rozgrywek w telewizji i online.

W środę rozegranych zostanie tradycyjnie osiem spotkań w Lidze Mistrzów

Uwage kibiców przyciągają przede wszystkim starcia Liverpool – Atletico i Lipsk – PSG

Sprawdź gdzie zobaczysz mecze w telwwizji i online

Liga Mistrzów – gdzie oglądać środowe mecze?

Najciekawsze środowe boje w Lidze Mistrzów odbędą się o 21:00. Niemniej ciekawie powinno być również w Mediolanie, gdzie o 18:45 piłkarze Milanu zmierzą się z FC Porto. Rossoneri powalczą w tej potyczce o pierwszej zwycięstwo w tej kampanii w najważniejszych klubowych rozgrywkach europejskich. Zespół Sergio Conceicao ma natomiast nadzieję, że uda mu się pokrzyżować plany wicemistrzów Serie A.

Najwięcej emocji powinno być z kolei na Anfield Road, gdzie Liverpool zagra z Atletico Madryt. Dwa tygodnie w meczu z udziałem obu ekip padło pięć goli. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili The Reds. Do zwycięstwa zespół Juergena Kloppa poprowadził Mohamed Salah, zdobywając dwie bramki.

Ciekawie powinno być dzisiaj wieczórem również na Red Bulla Arena, gdzie Lipsk stanie do rywalizacji z PSG. Zadbać o to będzie miał tercet Angel Di Maria-Neymar-Kylian Mbappe. Lider Ligue 1 do potyczki z przedstawicielem Bundesligi podejdzie w roli zdecydowanego faworyta. Niemniej gospodarze nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Gdzie obejrzeć Ligę Mistrzów w tv i online?

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów będą dostępne zarówno w telewizji, jak i w internecie. Prawa do pokazywania elitarnych rozgrywek przede wszystkim posiada Grupa Polsat. W związku z tym wszystkie spotkania dostępne będą na sportowych antenach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, a także dedykowanych stacjach PPV. Ponadto wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą do zobaczenia dzięki platformie Polsat x Go. Tymczasem potyczka Liverpool – Atletico będzie transmitowana również na TVP 1 oraz na stronie internetowej TVPSport.pl oraz poprzez aplikację mobilną dostępną na urządzenia mobilne i telewizory z systemem Android.

Transmisje środowych meczów czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

18:45 AC Milan – Porto – Polsat Sport Premium 1 / Polsat Box Go

18:45 Szachtar Donieck – Real Madryt – Polsat Sport Premium 2 / Polsat Box Go

21:00 Borussia Dortmund – AFC Ajax – Polsat Sport Premium 1 / Polsat Box Go

21:00 Liverpool FC – Atletico Madryt – Polsat Sport Premium 2 / TVP 1 / Polsat Box Go / TVPSport.pl

21:00 RB Lipsk – PSG – Polsat Sport Premium 3 PPV / Polsat Box Go

21:00 Sheriff tyraspol – Inter Mediolan – Polsat Sport Premium 4 PPV / Polsat Box Go

21:00 Manchester City – Club Brugge – Polsat Sport Premium 5 PPV / Polsat Box Go

21:00 Sporting – Besiktas – Polsat Sport Premium 6 PPV / Polsat Box Go

Środowe mecze Ligi Mistrzów, kursy bukmacherskie

18:45 19. października 2021 Besiktas Stambuł Sporting Lizbona 3.10 3.50 2.30 18:45 19. października 2021 Club Bruges Manchester City 9.55 5.55 1.34 21:00 19. października 2021 FC Porto AC Milan 2.85 3.40 2.60 21:00 19. października 2021 Inter Mediolan Sheriff Tyraspol 1.20 8.00 13.3 21:00 19. października 2021 Atletico Madryt Liverpool FC 3.10 3.35 2.35 21:00 19. października 2021 Szachtar Donieck Real Madryt 5.55 4.45 1.60 21:00 19. października 2021 Ajax Amsterdam Borussia Dortmund 2.25 3.90 3.00 21:00 19. października 2021 Paris Saint-Germain RB Lipsk 1.42 5.25 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10. października 2021 14:58 .

