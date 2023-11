IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Galatasaray – Manchester United, gdzie oglądać

W grupie A Ligi Mistrzów awans zapewnił sobie już Bayern Monachium, natomiast pozostałe trzy drużyny dzieli obecnie tylko jeden punkt i trudno przewidzieć, która z ekip dołączy do Bawarczyków. Ostatni w tabeli jest Manchester United. Czerwone Diabły nie mogą pozwolić sobie na porażkę w pojedynku z Galatasaray. To starcie obejrzysz w CANAL+ Online.

Sprawdź także nasze typy na mecze Ligi Mistrzów

Galatasaray – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie Galatasaray z Manchesterem United będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek o godzinie 18:45.

Galatasaray – Manchester United, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z oferty, dzięki której przez pierwsze dwa miesiące 30-dniowy abonament kosztuje jedynie 39 zł. W standardowej ofercie pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 74 zł/mies. Łącznie przez okres trwania promocji można zaoszczędzić aż 70 zł. Warto dodać, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Galatasaray – Manchester United, kursy bukmacherskie

Eksperci nie potrafili wskazać faworyta. Kursy na zwycięstwo Galatasaray i Manchesteru United są niemalże identyczne i wynoszą około 2,55 – 2,65.

Galatasaray Stambuł Manchester United 2.70 3.80 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 07:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Galatasaray – Manchester United? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Galatasaray – Manchester United? Mecz rozpocznie się w środę, 29 listopada, o godzinie 18:45.

