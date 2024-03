SC Freiburg - Bayern Monachium: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bawarczycy robią wszystko, by zmniejszyć dystans do Bayeru. Czy zdołają pokonać Freiburg? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

IMAGO / Avanti Na zdjęciu: Harry Kane

Freiburg – Bayern, gdzie oglądać

Bayern Monachium w ostatniej kolejce zdołał ostatecznie przełamać fatalną serię. Po dwóch ligowych porażkach z rzędu Harry Kane w końcówce zapewnił swej drużynie triumf nad RB Lipsk. To zwycięstwo ma pomóc odmienić zły moment Bawarczyków, którzy tracą do liderującego Bayeru aż osiem punktów. W piątek Die Roten zmierzą się na wyjeździe z SC Freiburg. Gospodarze są w fatalnej dyspozycji. W pięciu ostatnich kolejkach zgarnęli zaledwie jedno oczko, remisując z Eintrachtem. Trudno zakładać, by zdołali powstrzymać Bayern – nawet będący w nie najwyższej dyspozycji.

Sprawdź nasze typy na mecz Freiburg – Bayern.

Freiburg – Bayern, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Piątkowe spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

Freiburg – Bayern, transmisja za darmo

Piątkowy mecz obejrzeć za darmo możesz również w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Freiburg – Bayern Monachium zostanie odblokowany

Freiburg – Bayern, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na Europa-Park Stadion.

Freiburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to podopieczni Thomasa Tuchela są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego starcia.

Freiburg Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 08:50 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.