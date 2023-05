Fręch - Rachimowa: transmisja za darmo. Po świetnym występie w 1. rundzie reprezentantka Polski z optymizmem przystąpi do kolejnego spotkania. Sprawdź gdzie oglądać mecz Fręch - Rachimowa z TV i online.

IMAGO/Foto Olimpik Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra Fręch? Transmisja na żywo

Magdalena Fręch ze świetnej strony zaprezentowała się w pierwszej rundzie French Open pewnie 6:1, 6:1 ogrywając reprezentantkę Chin Shuai Zheng. Podbudowana tą wygraną Polka w drugiej rundzie zmierzy się z Kamilą Rachimową.

Obie zawodniczki miały okazję mierzyć się ze soba trzy razy. Bilans tych pojedynków jest korzystny dla Rachimowej, która wygrała dwa mecze. Ostatni raz do ich pojedynku doszło podczas kwalifikacji do ubiegłorocznego turnieju w Madrycie. Rachimowa wygrała wówczas 6:1, 6:4.

Mecz Fręch – Rachimiwa obędzie się w środę (31 maja) na korcie 13 jako ostatni w kolejności. Jego rozpoczęcia nie należy spodziewać się przed godziną 16:00.

Fręch – Rachimowa, transmisja w TV

Mecz Fręch – Rachimowa będzie można obejrzeć w polskiej telewizji na kanale Eurosport. Darmowa transmisja będzie z kolei dostępna w usłudze STS TV po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL.

Fręch – Rachimowa, transmisja za darmo

Rywalizację o awans do 3. rundy French Open pomiędzy Fręch i Rachimową będzie można oglądać zupełnie za darmo. Pozwala na to usługa STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Fręch – Rachimowa, kto wygra?

Kto awansuje do 3. rundy? Fręch 100% Rachimowa 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Fręch

Rachimowa

Roland Garros 2023: Kiedy gra Fręch?

Magdalena Fręch swój mecz 2. rundy French Open przeciwko Kamili Rachimowej rozegra w środę (31 maja). Spotkanie nie rozpocznie się wcześniej niż przed 16:00, a dokładana godzina startu rywalizacji uzależniona jest od długości innych meczów, które zaplanowane są wcześniej na korcie nr 13.

Gdzie oglądać mecz Fręch – Rachimowa? Bezpłatna transmisja z meczu Fręch – Rachimowa będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Rachimowa? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (31 maja) po godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.