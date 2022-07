PressFocus Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Halep: transmisja za darmo. Niezwykle ciekawie zapowiada się sobotnia rywalizacja w trzeciej rundzie Wimbledonu pomiędzy świetnie spisującą się na tym turnieju reprezentantką Polski Magdaleną Fręch, a byłą liderką światowego rankingu Simoną Halep. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz zupełnie za darmo. Zobacz o której gra Fręch.

O której godzinie gra dzisiaj Fręch? Transmisja na żywo

Magdalena Fręch pierwszy raz w karierze dostała się w tym roku do turnieju głównego i na razie w pełni wykorzystuje swoją szansę. W dwóch pierwszych spotkaniach 24-letnia Polka pokonała wyżej notowane rywali – Camilę Giorgi i Annę Schmiedlovą. Teraz zmierzy się z rozstawioną z numerem 16 Simoną Halep. Rumunka to jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w stawce, a potwierdza to również fakt, że w przeszłości była liderką światowego rankingu. Na swoim koncie ma również zwycięstwo w Wimbledonie w 2019 roku.

Dla obu zawodniczek będzie to trzecie spotkanie w historii. Dwa dotychczasowe mecze zakończyły się wygranymi Halep. Po raz ostatni obie tenisistki rywalizowały na korcie podczas tegorocznego Australian Open. Rumunka wygrała wówczas 6:4, 6:3.

Bardzo ciekawie zapowiadające się sobotnie spotkanie rozegrane zostanie na korcie n4 2, jako trzecie w kolejności. Jego początek planowany jest na około godzinę 15:30.

Fręch – Halep, transmisja w TV

Spotkanie z udziałem reprezentantki Polski będzie transmitowane “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz obejrzymy na jednym ze sportowych kanałów Polsatu, który dysponuje prawami do transmitowania Wimbledonu w naszym kraju. Poniżej przedstawiamy także sposób pozwalający na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Fręch – Halep, transmisja za darmo

Mecz, którego stawką jest czwarta runda Wimbledonu, będzie transmitowany zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Fręch?

Magdalena Fręch o kolejne zwycięstwo na kortach Wimbledonu powalczy w sobotę 2 lipca. Jej mecz z Simoną Halep rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 15:30.

