IMAGO/VI ANP Sportx/ANP IV Na zdjęciu: Max Verstappen

Formuła 1 2024: gdzie oglądać?

Przed nami kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się sezon F1. W 2024 roku tytułu ponownie będzie bronił Max Verstappen, który w poprzednim sezonie nie dał najmniejszych szans swoim rywalom. Holender, podobnie jak jego zespół Red Bull, są również faworytami do wygrania najważniejszych klasyfikacji w tym roku. Z dużymi nadziejami do najbliższego sezonu przystępują również inne ekipy.

Dużą uwagę na siebie będzie ściągał między innymi Lewis Hamilton, dla którego będzie to ostatni sezon w Mercedesie. Brytyjczyk w przyszłym sezonie przeniesie się do Ferrari. Ale zanim to nastąpi z pewnością będzie chciał zmniejszyć dystans do Verstappena. Z takim samym zamiarem do sezonu przystąpi jego zespołowy kolega George Russell, a także obaj kierowcy Ferrari – Charles Leclerc i Carlos Sainz.

W 2024 roku rywalizacja w mistrzostwach będzie toczyć się podczas 24 wyścigów. Do kalendarza po kilkuletniej przerwie wraca Grand Prix Chin. Rywalizacja rozpocznie podczas Grand Prix Bahrajnu. Pierwszy wyścig odbędzie się już w sobotę – 2 marca.

Formuła 1 2024: transmisja

W kwestii praw do transmisji wyścigów Formuły 1 w Polsce nic nie zmieniło się względem ubiegłego roku. Wyłącznymi prawami do pokazywania F1 w naszym kraju dysponuje platforma streamingowa Viaplay.

Kiedy Grand Prix Bahrajnu 2024?

Pierwszy wyścig sezonu 2024 Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędzie się w sobotę (2 marca). Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego.

