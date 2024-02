Finał Super Bowl: gdzie oglądać? Transmisja w TV oraz stream (12.02.2024)

STS Na zdjęciu: Finał Super Bowl

Super Bowl, gdzie obejrzeć?

Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers powalczą w najważniejszym meczu futbolu amerykańskiego w nocy z 11 na 12 lutego. Areną starcia będzie Allegiant Stadium w pobliżu Las Vegas. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenach Polsatu, który wykupił prawa do transmisji wydarzenia.

Super Bowl, transmisja za darmo

Mecz, który wyłoni zwycięzcę ligi NFL będzie transmitowany zarówno w Polsacie Sport, jak i na antenie otwartego Polsatu. Wystarczy więc dostęp do Polsatu, by obejrzeć finał Super Bowl za darmo. Początek studia meczowego już w poniedziałek, 12 lutego o godz. 0:05. Mecz rozpocznie się pół godziny po północy.

Super Bowl, transmisja online

Fani futbolu amerykańskiego mogą też obejrzeć finał Super Bowl za pośrednictwem internetu. Transmisje będzie bowiem dostępna w usłudze Polsat Box Go.

Super Bowl, promocje bukmacherskie

Kursy bukmacherów na zwycięzcę Super Bowl są wyrównane. Nieznacznym faworytem jest zespół z San Francisco. Kurs na zwycięstwo 49ers proponowany przez STS to 1.80. Wygrana Kansas City Chiefs jest “wyceniana” na 2.00.

STS przygotował promocję na Super Bowl, w której do zyskania jest aż 300 zł bonusu! Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto w STS podając kod promocyjny GOAL, wyrażą zgodę na komunikację marketingową, a następnie dokonają depozytu na kwotę min. 50 zł. Po spełnieniu tych warunków należy postawić pierwszy zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na zwycięzcę finału Super Bowl. Minimalna stawka kuponu kwalifikującego do promocji to 2 zł. Jeśli zakład będzie wygrany to STS przyzna bonus 300 zł. Co ważne, akcja łączy się z zakładem bez ryzyka do 100 zł, który również jest dostępny z naszym kodem promocyjnym. Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny na stronie bukmachera.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.