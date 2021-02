Z meczu FC Porto – Juventus: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (17 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio do Dragao odbędzie się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

FC Porto – Juventus. Ronaldo wraca do domu

Po ponad dwóch miesiącach przerwy, dzisiaj do rywalizacji w elitarnych rozgrywkach wrócą mistrzowie Portugalii i mistrzowie Włoch. W roli faworyta do tej potyczki podejdą piłkarze Juventusu. Niemniej ekipa Sergio Conceicao liczy, że wykorzysta atut własnego stadionu.

Porto do potyczki ze Starą Damą podejdzie, chcąc zakończyć serię kolejnych remisów i wrócić na zwycięski szlak. W trakcie minionego weekendu drużyna Smoków podzieliła się punktami z Boavistą w derbach. Godne uwagi jest to, że zespół ze Stadio do Dragao przegrywał 0:2 do przerwy, ale po zmianie stron zdołał odrobić straty.

Tymczasem Bianconeri są bez wygranej od dwóch meczów. W minionym tygodniu Juve zremisowało z Interem Mediolan w Pucharze Włoch. Wystarczyło to jednak do tego, aby turyńczycy znaleźli się finale rozgrywek. Z kolei w sobotę Stara Dama przegrała na wyjeździe z SSC Napoli 0:2. Tym samym zakończyła się passa bez porażki Juventusu, która trwała od 20 stycznia i potyczki z zespołem Gennaro Gattuso

Porto z Juventusem mierzyły się ze sobą pięciu rozgrywkach w rozgrywkach UEFA. Cztery razy w Pucharze Europy i raz w spotkaniu o Superpuchar Europy. W tych pięciu bojach turyńczycy byli górą cztery razy, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w marcu 2017 roku, gdy Stara Dama wygrała 1:0 po trafieniu Paulo Dybali.

W dzisiejszym boju los Juventusu może być uzależniony od Cristiano Ronaldo. Od momentu, gdy Portugalczyk trafił do teamu z Serie A, to tylko on strzela gole dla Juve w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W potyczkach ze Smokami zdobył jak na razie jedną bramkę, gdy bronił jeszcze barw Manchesteru United. Sprawdź nasze typy na mecz FC Porto – Juventus.

FC Porto – Juventus: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze starcie na Estadio do Dragao będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów: FC Porto – Juventus transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, skomentują na kanale premium Szymon Rojek i Paweł Golański. Z kolei u publicznego nadawcy Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak.

FC Porto – Juventus, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio do Dragao, będzie również dostępna w internecie. Mecz FC Porto – Juventus online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS. Mecz będzie także dostępny na stronie internetowej Sport.tvp.pl.