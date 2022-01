PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

FC Barcelona – Real Madryt: transmisja za darmo oraz stream online. Dwa największe hiszpańskie kluby zmierzą się w środowy wieczór o awans do finału Superpucharu Hiszpanii. Pojedynek Dumy Katalonii z Królewskimi będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, a także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji.



FC Barcelona Superpuchar Hiszpanii

12.01.2022 20:00 Stadion Króla Fahda (Rijad)

Real Madryt

Barcelona – Real Madryt, gdzie oglądać

Pojedynkom Barcelony z Realem Madryt zawsze towarzyszą duże emocje. Choć nie mamy już możliwości oglądania w akcji Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo, kibice obu drużyn zawsze z niecierpliwością wyczekują na te pojedynki.

W środowy wieczór, na stadionie w saudyjskim Rijadzie, obie drużyny rywalizować będą o awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Forma prezentowana przez nie w obecnym sezonie każe stawiać w roli faworyta drużynę Realu Madryt, choć Barcelona zrobi wszystko, aby zatrzymać swojego odwiecznego rywala.

Cztery ostatnie konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Realu Madryt. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Barcelona – Real Madryt.

Barcelona – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Drugi w tym sezonie pojedynek tych zespołów będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” z meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:00, prowadzona będzie na kanale Eleven Sports 1. Dostęp do niej będą mieli posiadacze odpowiednich pakietów. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, dzięki któremu mecz można obejrzeć zupełnie za darmo.

Barcelona – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do Eleven Sports, a chciałbyś obejrzeć środowe spotkanie, możesz to uczynić na stronie STS zakłady bukmacherskie. Jeden z legalnych polskich bukmacherów udostępnia swoim klientom transmisje z pojedynków o Superpuchar Hiszpanii w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp? Wyjaśniamy.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie konta w STS. Jeżeli jeszcze takiego nie masz, to nic straconego. Rejestracja zajmuje tylko kilka chwil, a możesz jej dokonać klikając w poniższy link i podając pod promocyjny GOAL.

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu. To wszystko!

Barcelona – Real Madryt, transmisja online

Mecz Barcelony z Realem Madryt będzie można również obejrzeć na internetowej stronie elevensports.pl. Aby mieć taką możliwość trzeba mieć wykupiony dostęp. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób, dzięki któremu mecz obejrzymy zupełnie za darmo na stronie STS.

Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Spotkanie rozegrane zostanie na neutralnym terenie w Arabii Saudyjskiej. Według bukmacherów większe szanse na wygrana mają podopieczni Carlo Ancelottiego.

FC Barcelona Real Madryt 3.95 3.85 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12. stycznia 2022 09:27 .

