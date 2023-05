Fame MMA 18: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? Przed nami kolejna gala organizowana przez federację Fame. Tym razem walki toczyć się będą w łódzkiej Atlas Arenie. Transmisja gali będzie dostępna w systemie pay per view. Sprawdź ile kosztuje PPV i jak wykupić dostęp.

PressFocus Na zdjęciu: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kiedy jest Fame MMA 18?

Po ponad trzymiesięcznej przerwie ponownie będziemy świadkami rywalizacji w ramach gali Fame MMA. Jej 18-sta edycja będzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Gala zaplanowana jest na sobotę 20 maja.

Fame MMA 18: o której godzinie?

Gala Fame MMA 18 gościć będzie w Łodzi i odbędzie się w sobotę (20 maja). Rozpoczęcie gali zaplanowane jest na godzinę 20:00, a zawodnicy do pierwszej walki powinny wyjść niedługo później.

Gdzie oglądać Fame MMA 18?

Wszystko wskazuje na to, że Atlas Arena w sobotni wieczór wypełni się po brzegi. Osoby, które nie zasiądą na trybunach i nie będą mieli możliwości obejrzenia gali “na żywo”, będą mogli jej śledzić dzięki transmisji, która będzie prowadzona w systemie PPV. Uzyskanie dostępu do niej jest możliwe na oficjalnej stronie famemma.tv, a także w usłudze Polsat Box Go.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 18?

Uzyskanie dostępu do transmisji pay per view z Fame MMA 18 jest możliwe w dwóch opcjach cenowych. Za podstawowy pakiet obejmujący transmisję z gali w jakości 720p i możliwość jej odtworzenia do 48 godzin od jej zakończenia trzeba zapłacić 34,99 zł. Pięć złotych więcej kosztuje pakiet rozszerzony, gwarantujący przede wszystkim transmisję w wyższej jakości 1080p.

Fame MMA 18: pay per view

FAME MMA 18: Kto będzie walczył? Karta walk

Najważniejszym wydarzeniem sobotniej gali będą dwie walki jakie stoczy Amadeusz “Ferrari” Roślik. Jeden z najpopularniejszych zawodników federacje Fame MMA najpierw zmierzy się z Kacprem Błoński, a następnie z Marcinem Dubielem. Poza tymi walkami odbędzie się jeszcze osiem innych pojedynków. Bardzo ciekawie zapowiada się także walka Ewy Brodnickiem z Martą “Linkimaster” Linkiewicz.

Walki wieczoru: Amadeusz “Ferrari” Roślik – Kacper Błoński, Amadeusz “Ferrari” Roślik – Marcin Dubiel

Amadeusz “Ferrari” Roślik – Kacper Błoński, Amadeusz “Ferrari” Roślik – Marcin Dubiel Co-main event: Ewa Brodnicka – Marta “Linkimaster” Linkiewicz

Ewa Brodnicka – Marta “Linkimaster” Linkiewicz Maksymilian Wiewiórka – Arkadiusz Tańcula (o pas mistrzowski do 84 kg)

Dawid “Dżinold” Rzeźnik – Robert Pasut

Tomasz Gromadzki – Alan Kwieciński

Michał Pasternak – Piotr Szeliga

Natan Marcoń – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Elizabeth “Lizi” Anorue -. Dominika Rybak

Michał Spysiński – Jakub “Paramaxil” Frączek

