Fame MMA 17: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W piątkowy wieczór w Tauron Arenie w Krakowie emocji na pewno nie zabraknie. Gwarantem tego jest kilka pojedynków, które odbędą się w ramach kolejnej edycji gali. Z Fame MMA 17 transmisja dostępna będzie w systemie pay per view. Sprawdź jak wykupić dostęp do gali.

Kiedy jest Fame MMA 17?

Najbliższa gala Fame MMA 17, w ramach której dojdzie do kilku świetnie zapowiadających się pojedynków, obędzie się w krakowskiej Tauron Arenie, która powinna po brzegi wypełnić się kibicami. Gala odbędzie się w piątek 3 lutego.

Fame MMA 17: o której godzinie?

Siedemnasta już edycja gali Fame MMA 17 odbędzie się w piątek (3 lutego), a jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:30. Pierwsza walka powinna rozpocząć się kilkanaście minut później. Organizatorzy na ten wieczór zaplanowany wiele emocji.

Gdzie oglądać Fame MMA 17?

Szczęśliwcy, który udało się nabyć bilety, galę Fame MMA 17 będą mogli obejrzeć zasiadając na trybunach krakowskiej Tauron Areny. Dla pozostałych kibiców przygotowana została transmisja, która będzie prowadzona w systemie PPV. Znajdziecie ją na oficjalnej stronie organizatorów famemma.tv, ale także w usłudze Polsat Box Go. Oczywiście w obu przypadkach konieczne jest wykupienie dostępu/

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 17?

Decydując się na wykupienie dostępu PPV do gali Fame MMA 17 na oficjalnej stronie organizatorów będziemy mieli do wyboru dwa warianty cenowe. Podstawowy pakiet kosztuje 34,99 zł i oprócz możliwości oglądania gali “na żywo” w jakości 720p gwarantuje również dostęp do jej zapisu do 48 godzin po jej zakończeniu. Droższa o pięć złotych opcja (39,99 zł) pozwala na oglądanie transmisji w jakości 1080p, natomiast zapis VOD będzie dostępny przez kolejnych 7 dni.

Fame MMA 17: pay per view

System PPV (pay per view) w przypadku gal Fame MMA to coś, do czego kibice są już przyzwyczajeni. Organizatorzy stawiają na sprawdzony model i oferują transmisję “na żywo” z gali w dwóch opcjach cenowych – 34,99 i 39,99 zł.

Fame MMA 17: karta walk

Karta walka Fame MMA 16 obejmuje dziesięć walk. W walce wieczoru Mateusz “Tromba” Trąbka zmierzy się z Marcinem Dubielem, a pojedynek ten poprzedzi równie ciekawe starcie pomiędzy Jackiem “Muranem” Murańskim a Robertem “Sutonatorem” Pasutem.

FAME MMA 17: Kto będzie walczył? Karta walk

Podczas gali Fame MMA 17 będziemy świadkami dziesięciu pojedynków. W walce wieczoru Amadeusz “Ferrari” Roślik zmierzy się z Kamilem “Szczurkiem” Łaszczykiem. Wydarzeniem wieczoru z pewnością będzie również debiut znanego aktora Sebastiana Fabijańskiego, który w swojej pierwszej walce zmierzy się z Wacławem “Wac Toją” Osieckim. To jednak nie wszystko, bowiem swoje walki stoczą także Tomasz “Gimper” Działowy, Michał “Boxdel” Baron czy Łukasz “Mandzio” Samoń.

Main Event: Amadeusz “Ferrari” Roślik vs Kamil “Szczurek” Łaszczyk

Amadeusz “Ferrari” Roślik vs Kamil “Szczurek” Łaszczyk Wacław “Wac Toja” Osiecki vs Sebastian “Alterboy” Fabijański

Cezary “Czarmagedon” Jóźwik vs Tomasz “Gimper” Działowy

Michał “Boxdel” Baron vs Paweł “Prezes FEN” Jóźwiak

Alan “Alanek” Kwieciński vs Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka

Karol “Karolek” Dąbrowski vs Łukasz “Mandzio” Samoń

Robert Karaś vs Filip “Filipek” Marcinek

Piotr “Szeli” Szeliga vs Marcin “Polish Zombie” Wrzosek

Mikołaj “Mixer” Gamdziarz vs Marcin “Rafonix” Krasucki

Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk vs Wiktoria “Wiki” Jaroniewska

Fame MMA 17 – gdzie obstawiać?

Jedynym bukmacherem w którego ofercie znajdziecie zakłady i kursy na galę Fame MMA 17 jest Betclic. Firma ta jest wyłącznym partnerem bukmacherskiej federacji. Dzięki temu możesz również skorzystać z atrakcyjnej promocji. Rejestrując konto w Betclic z kodem promocyjnym FAMEMAX otrzymasz zakład bez ryzyka do 200 zł.

