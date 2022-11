PressFocus Na zdjęciu: Marcin Dubiel

Fame MMA 16: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? To będzie kolejna gala, która powinna dostarczyć kibicom wielkich emocji. W walce wieczoru Mateusz “Tromba” Trąbka zmierzy się z Marcinem Dubielem, ale również inne pojedynki zapowiadają się niezwykle ciekawie. Tradycyjnie już transmisja z gali Fame MMA 16 będzie dostępna w systemie pay per view. Sprawdź jak wykupić dostęp do gali.

Kiedy jest Fame MMA 16?

Gala Fame MMA 16 odbędzie się w mieście, w którym w przeszłości gościły już inne jej edycje. Zawodnicy przyjadą na Górny Śląsk, a areną pojedynków będzie Arena Gliwice. Gala, której karta walk jest pełna bardzo ciekawie zapowiadających się pojedynków, odbędzie w sobotę 5 listopada.

Fame MMA 16: o której godzinie?

Fame MMA 16 odbędzie się w tym razem w sobotę (5 listopada). Jej początek zaplanowano na godzinę 20:00. Zawodnicy do pierwszej walki powinni wyjść kilkanaście minut później. Transmisję z samej gali poprzedzi studio, którego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 19:20.

Gdzie oglądać Fame MMA 16?

Nie wszyscy kibice będą mieli możliwość obejrzenia gali Fame MMA 16 na żywo z trybun gliwickiej Areny. Ci którzy nie mają możliwości pojawienia się w Gliwicach, będą mogli obejrzeć galę za pośrednictwem systemu PPV. Transmisja będzie dostępna na oficjalnej stronie organizatora gali famemma.tv, a także za w usłudze Polsat Box Go. W obu przypadkach do obejrzenia transmisji konieczne będzie wykupienie dostępu.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 16?

Tradycyjnie już transmisja z gali będzie dostępna w dwóch wariantach cenowych. Dostęp do transmisji Fame MMA 16 możemy wykupić na oficjalnej stronie organizatora lub w usłudze Polsat Box Go. W pierwszej z tych opcji do wyboru będą dwie opcje. Podstawowa kosztując 34,99 zł i dająca możliwość oglądania gali w jakości 720p oraz odtworzenie jej w ciągu 48 godzin. Druga opcja (39,99 zł) to transmisja w jakości 1080p i dostęp do nagrania przez 7 dni.

Fame MMA 16: pay per view

Organizatorzy Fame MMA stawiają na sprawdzony model. Transmisja z najbliższej gali ponownie będzie dostępna w systemie pay per view, do czego fani sportów walki są przyzwyczajeni. W przypadku Fame MMA 16 do wyboru będą dwie opcje cenowe – 34,99 i 39,99 zł.

Fame MMA 16: karta walk

Karta walka Fame MMA 16 obejmuje dziesięć walk. W walce wieczoru Mateusz “Tromba” Trąbka zmierzy się z Marcinem Dubielem, a pojedynek ten poprzedzi równie ciekawe starcie pomiędzy Jackiem “Muranem” Murańskim a Robertem “Sutonatorem” Pasutem.

Main Event: Mateusz “Tromba” Trąbka – Marcin Dubel

Co-Main Event: Jacek “Muran” Murański – Robert “Sutonator” Pasut

Patryk “Bandura” Bandurski – Alan “Breveheart” Kwieciński

Mariusz “Hejter” Słoński – Amadeusz “Ferrari” Roślik

Mateusz “Matt KeKnife” Janusz – Krystian “Krycha” Wilczak

Patryk “Patrykos” Domke – Adrian “Polak” Polański

Dariusz “Dario Lew” Kaźmierczuk – Filip “Filipek” Marcinek

Szymon “Szymool” Besser – Dawid “Dzinold” Rzeźnik

Marta “MartiRenti” Rentel – Wiktoria “Wiki” Jaroniewska

Natan “Bóg Estetyki” Marcoń – Radosław “Wiejski Koks” Paszko

