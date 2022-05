PressFocus Na zdjęciu: Norman Parke

Fame MMA 14: gdzie oglądać wydarzenie i ile kosztuje PPV? W sobotę (14 maja) odbędzie się kolejna gala niezwykle popularnej w federacji Fame MMA. Tym razem walką wieczoru będzie Gimpera z Trombą. Zobacz o której godzinie planowany jest początek gali oraz jak można ją oglądać.

Fame MMA 14: gdzie i kiedy się odbywa gala?

Poprzednia gala Fame MMA gościła na Górnym Śląsku, a konkretnie w Gliwicach. Teraz włodarze federacji zdecydowali się na inną lokalizację. 14. edycja odbędzie się w 14 maja (sobota) w krakowskiej Tauron Arenie i zapowiada się niezwykle ciekawie. Do najciekawszych pojedynków należą bez wątpienia starcia Gimpera z Trombą oraz Nitro z Xayoo. Inne starcia również gwarantują wielkie emocje.

Fame MMA 14: o której godzinie?

Rozpoczęcie gali, która odbędzie się w wypełnionej po brzegi hali Tauron Arena, planowane jest na godzinę 20:00. Wówczas obejrzymy pierwszy pojedynek z karty walk. Na najważniejsze oraz najciekawiej zapowiadające się starcia będziemy musieli poczekać nieco dłużej i prawdopodobnie rozpoczną się one około godziny 22:00.

Gdzie oglądać Fame MMA 14?

Fani, którzy nie będą mieli możliwości pokazania się na hali, a chcą obejrzeć galę, nie mają szerokiego pola manewru. Legalna transmisja będzie dostępna tylko pośrednictwem PPV, a dostęp można wykupić na dwa sposoby – na oficjalnej stronie organizatora famemma.tv lub poprzez usługę Polsat Box Go. Transmisję będzie można uruchomić także na urządzeniach mobilnych.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 14?

Tradycyjnie już organizatorzy gali Fame MMA 14 przygotowali dwa rodzaje dostępu PPV pozwalające na obejrzenie gali “na żywo”. Podstawowy dostęp, który daje możliwość oglądania transmisji w jakości 720p, a także jej odtworzenie przez 48 godzin od jej zakończenia kosztuje 29,99 zł.

Nieco droższy, bo kosztujący 34,99 zł, jest pakiet Premium. W tym przypadku transmisja jest dostępna w jakości Full Hd (1080p), a dostęp do niej po jej zakończeniu jest możliwy przez 168 godzin. Dodatkowo fani będą mieli również możliwość oglądania transmisji z Loży Szyderców.

Fame MMA 14: karta walk

Podczas sobotniej gali odbędzie się osiem walk. W pojedynku wieczoru Tomasz Działowy (Gimper) zmierzy się z Mateuszem Trąbką (Tromba).

Main Event: Gimper (Tomasz Działowy) – Tromba (Mateusz Trąbka)

Nitro (Sergiusz Górski) – Marcin Majkut (Xayoo)

Fagata (Agata Fąk) – Mona (Monika Kociołek)

Szeli (Piotr Szoliga) – Stormin (Norman Parke)

Krycha (Krystian Wilczak) – Wiewiór (Maksymilian Wiewiórka)

Alanik (Alan Kwieciński) – Muran (Mateusz Murański)

Hejter (Mariusz Słoński) – Dawid Malczyński

Sheeya (Klaudia Kołodziejczyk) – Laluna (Katarzyna Alexander)

Fame MMA 14 – gdzie obstawiać?

Wyłącznym partnerem gali Fame MMA 14 jest bukmacher Betclic. Tylko w jego ofercie znajdziesz zakłady na wszystkie sobotnie walki. To jednak nie wszystko, ponieważ bukmacher przygotował atrakcyjną promocję, w postaci zakładu bez ryzyka do 200 zł. Jak go otrzymać? Zarejestruj konto w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.