FAME MMA 12: gdzie oglądać PPV? Stream online i TV

W sobotę wieczorem zorganizowana zostanie 12 gala FAME MMA. To kolejne już widowisko, jakie w tym roku ma dla nas ta federacja. Sprawdź, co wiemy o transmisji z tego wydarzenia i jak kupić PPV!

Podczas FAME MMA 12 do oktagonu wyjdą m.in. Wrzoszek, Don Kasjo, Błoński, Fit Lovers, czy Baron, który jest włodarzem FAME.

Przedstawiamy informacje na temat transmisji z tego wydarzenia.

FAME MMA 12: kiedy i gdzie?

FAME MMA 12 zapowiada się na bardzo ciekawą galę i na pewno kibice nie powinni narzekać na nudy. W najbliższą sobotę, czyli 20.11.2021, w oktagonie będziemy mieli przyjemność obejrzeć walki takich osób, jak chociażby Wrzoszek, Baron, czy Fit Lovers.

Pierwsza dwójka zmierzy się z Don Kasjo, który najpierw miał zaplanowane starcie z zawodnikiem KSW, a w czwartek oświadczył jeszcze, że po tym starciu może się śmiało zmierzyć z Baronem i go także pokonać. Włodarz FAME MMA przyjął propozycję i tak też zamiast 10 starć tym razem zobaczymy aż 11 pojedynków. Oprócz rywalizacji tych zawodników w trakcie 12 gali FAME MMA zobaczymy też chociażby pojedynek Kacpra Błońskiego z Matuszem „Fit Lovers” Januszem, czy Arkadiusza Tańculi z Jackiem Murańskim.

12 gala FAME MMA rozpocznie się o godzinie 19:30 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Zazwyczaj ostatnia walka i przemówienia kończą się w okolicach północy. Tym razem gala zostanie zorganizowana w Sopocie, a dokładnie w Ergo Arenie. Wiemy też już, że na miejscu będą mogli być kibice, tak jak to było ostatnim razem.

FAME MMA 12: gdzie oglądać?

W przeciwieństwie do KSW, czy UFC walk podczas FAME MMA nie obejrzysz w TV, a przynajmniej w oficjalnych stacjach, ale od czego jest Smart TV . Federacja posiada swoją specjalną platformę, na której udostępnia streamy poprzez system PPV. Oznacza to, że musisz wykupić dostęp, a dzięki temu otrzymasz możliwość obejrzenia FAME MMA 12. Warto wspomnieć, że jest kilka różnych pakietów, a każdy z nich gwarantuje co innego. Najbardziej podstawowa wersja daje Ci dostęp do streamu w jakości HD, a także gwarancje możliwości obejrzenia powtórki do 48 godzin po. Ten pakiet kosztuje 24,99 PLN, więc nie wypada to najgorzej na tle konkurencji.

Możesz zakupić również pakiet premium, który od basic różni się tym, że transmisja jest w jakości Full HD, masz dostęp do gali przez siedem dni po jej zakończeniu, a do tego możliwość oglądania walk nie tylko ze standardowym komentarzem, ale również z Lożą Szyderców. Do tego otrzymasz kod, który upoważnia Cię na siedem dni do obejrzenia starć z FAME MMA 9, 10, 11 i materiałów dodatkowych. Do tego jednak przeznaczona jest zewnętrzna platforma.

Jak kupić PPV na FAME MMA 12?

Przede wszystkim należy pamiętać, że żeby móc kupić PPV na FAME MMA 12 musisz mieć zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome lub Safari. Tylko te dwie obsługują potrzebne technologie, jakich wymaga federacja. Jak już masz te przeglądarki, to wystarczy wejść na stronę federacji, zalogować się na swoje konto i przejść do wyboru pakietu. Przed kupnem możesz także zrobić test odtwarzacza.

Walk podczas FAME MMA nie obejrzysz na TV, gdyż federacja nie podpisała kontraktu z żadną ze stacji. Możesz jednak spróbować przerzucić obraz na telewizor za pomocą funkcji Chromecast, czy zdecydować się na klasyczne podłączenie laptopa lub komputera stacjonarnego poprzez kabel HDMI. Obraz nie jest rozciągnięty i transmisja działa wtedy poprawnie.

