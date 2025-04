Falubaz Zielona Góra podejmie GKM Grudziądz w 3. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna w TV oraz online.

Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz, o której?

Mecz Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz odbędzie się w piątek (25 kwietnia) o godzinie 20:30. Gospodarze tego pojedynku zanotowali dwie porażki na początek sezonu. Z kolei przyjezdni grudziądzanie mają na swoim koncie komplet punktów.

Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz, gdzie oglądać?

Transmisja z meczu Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Start przedmeczowego studia o godzinie 20:00.

Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz, transmisja online

Mecz Falubazu Zielona Górka z GKM Grudziądz będzie można obejrzeć online za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Teraz pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz Eleven Sports możesz uzyskać w cenie 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Skorzystasz z niej, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

