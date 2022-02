PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Everton – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz online. Liverpool stopniowo niweluje stratę punktową do Manchesteru City, dlatego mistrzowie Anglii w sobotę muszą sięgnąć po zwycięstwo. Ich rywalem będzie zawodzący Everton. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Everton – Manchester City, gdzie oglądać

Everton rozgrywa katastrofalny sezon. The Toffees mieli walczyć o europejskie puchary, a mają zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Ich sytuację nieco poprawił niedawny, wysoki triumf nad Leeds United (3:0), ale wyłączając ten mecz, ostatnio liverpoolczycy wygrali w Premier League 6 grudnia!

Manchester City nie będzie miał dla swych rywali litości. Przez jakiś czas wydawało się, że Obywatele mają już niemal autostradę do obrony tytułu mistrzowskiego. Świetna seria Liverpoolu w połączeniu z ostatnią porażką przeciwko Tottenhamowi sprawiła jednak, że przewaga nad The Reds stopniała do zaledwie trzech oczek. Gracze Guardioli muszą sięgnąć po komplet, by zachować bezpieczny dystans.

Everton – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Sobotni pojedynek w ramach 27. kolejki Premier League obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport 2.

Everton – Manchester City, transmisja za darmo

Everton – Manchester City, transmisja online

Rzecz jasna, Canal+ umożliwia również oglądanie transmisji z meczów angielskiej ekstraklasy za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy, jak obejrzeć mecz Everton – Manchester City za darmo.

Everton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają złudzeń. Pomimo ostatniej porażki z Tottenhamem, to urzędujący mistrzowie Anglii są faworytami nadchodzącego starcia z Evertonem.

Everton Manchester City 13.0 6.50 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 12:56 .

