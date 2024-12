Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Everton – Chelsea: gdzie oglądać?

Bez dwóch to spotkanie dwóch zespołów z zupełnie przeciwnych biegunów ligowej rzeczywistości. Chelsea to ekipa, która liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, zaś Everton musi spoglądać za siebie i myśleć o tym, co zrobić, żeby pozostać w lidze na kolejny sezon. Z tego też powodu nawroty jest jeden i to zdecydowany.

Everton – Chelsea: transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek rywalizacji w niedzielę 22 grudnia 2024 roku o godzinie 15:00.

Everton – Chelsea: stream online

To spotkanie będzie dostępne jedynie za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, która pokazuje wszystkie mecze Premier League.

Everton – Chelsea: kto wygra?

Kto wygra mecz? Everton

Remis

Chelsea Everton

Remis

Chelsea 0 Votes

Everton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Chelsea. The Blus w tym sezonie radzą sobie znakomicie i na ich trzy punkty zagramy już za 1.65. Remis wyceniany jest z kolei na 4.25. Zwycięstwo gospodarzy to dość niski, jak na ich miejsce w tabeli kurs, w wysokości 5.40.

Everton Chelsea 5.40 4.25 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 grudnia 2024 23:22 .

Kiedy odbędzie się mecz Everton – Chelsea? Początek meczu w niedzielę 22 grudnia 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie obejrzeć mecz Everton – Chelsea? Mecz można obejrzeć na internetowej platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.