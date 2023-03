IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Eliminacje Euro 2024: gdzie oglądać?

24 drużyny wezmą udział w przyszłorocznym Euro 2024. Pewni udziału w turnieju finałowym są tylko gospodarze – reprezentacja Niemiec. O pozostałe 23 miejsca rywalizacja toczyć się będzie w eliminacjach, które rozpoczną się już w czwartek. Drużyny zostały podzielone na 10 grup, z których bezpośredni awans na Euro 2024 wywalczą po dwa najlepsze zespoły.

Eliminacje do Euro 2024 rozpoczną się już w czwartek (23 marca). Z kolei prowadzona przez Fernando Santosa reprezentacja Polski pierwsze spotkanie rozegra w piątek (24 marca). Na wyjeździe zmierzy się z Czechami.

Najciekawsze spotkania eliminacji Euro 2024 będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji, a także za pośrednictwem internetu.

Eliminacje Euro 2024: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji eliminacji Euro 2024 w Polsce dysponuje stacje TVP i Polsat. Pierwsza z nich pokaże między innymi wszystkie mecze z udziałem reprezentacji Polski.

Eliminacje Euro 2024: transmisja online

Rywalizację w najważniejszych spotkaniach eliminacji Euro 2024 będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisje dostępne będą na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Polsat Box Go.

Eliminacje Euro 2024: program transmisji 1. kolejki

23 marca (czwartek):

16:00 Kazachstan – Słowenia (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

20:45 Włochy – Anglia (TVP Sport, Polsat Sport, Polsat Box Go)

20:45 Dania – Finlandia (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:45 Portugalia – Liechtenstein (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

20:45 Słowacja – Luksemburg (Polsat Box Go)

20:45 San Marino – Irlandia Płn. (Polsat Box Go)

20:45 Macedonia Płn. – Malta (Polsat Box Go)

20:45 Bośnia i Hercegowina – Islandia (Polsat Box Go)



24 marca (piątek):

18:00 Bułgaria – Czarnogóra (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

20:45 Czechy – Polska (TVP1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:45 Francja – Holandia (Polsat Sport, Polsat Box Go)

20:45 Szwecja – Belgia (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

20:45 Serbia – Litwa (Polsat Sport Premium 3 PPV, Polsat Box Go)

20:45 Mołdawia – Wyspy Owcze (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

20:45 Austria – Azerbejdżan (Polsat Box Go)

20:45 Gibraltar – Grecja (Polsat Box Go)

20:45 Andora – Rumunia (Polsat Box Go)



25 marca (sobota):

15:00 Szkocja – Cypr (Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

18:00 Armenia – Turcja (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

18:00 Białoruś – Szwajcaria (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

18:00 Izrael – Kosowo (Polsat Box Go)

20:45 Hiszpania – Norwegia (Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

20:45 Chorwacja – Walia (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)



26 marca (niedziela):

15:00 Kazachstan – Dania (Polsat Sport News, Polsat Box Go)

18:00 Anglia – Ukraina (TVP Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

18:00 Słowenia – San Marino (Polsat Box Go)

18:00 Liechtenstein – Islandia (Polsat Box Go)

20:45 Luksemburg – Portugalia (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:45 Słowacja – Bośnia i Hercegowina (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

20:45 Malta – Włochy (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

20:45 Irlandia Płn. – Finlandia (Polsat Box Go)

Gdzie oglądać eliminacje Euro 2024? Mecze eliminacji do Euro 2024 transmitowane będą na kanałach TVP i Polsatu Sport. Ile drużyn awansuje z grupy na Euro 2024? Z każdej grupy eliminacyjnej bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze drużyny.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.