Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Ekstraklasa 2024/25: gdzie obejrzeć?

W piątek (19 lipca) rozpocznie się nowy sezon PKO Ekstraklasy. 18 drużyn przystąpi do rywalizacji o miano najlepszej drużyny w Polsce w sezonie 2024/25. Kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu jest kilku. Na zdetronizowanie Jagiellonii Białystok nadzieję mają między innymi Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Trudno jednak wskazać zdecydowanego faworyta, co sprawia, że rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystkie spotkania Ekstraklasy w sezonie 2024/25 będą transmitowane “na żywo” w telewizji i za pośrednictwem internetu.

Ekstraklasa: transmisja w TV

Telewizyjne prawa do pokazywania wszystkich meczów PKO Ekstraklasy pozostają w rękach CANAL+. To właśnie na kanałach tej stacji będzie można obejrzeć wszystkie pojedynki w sezonie 2023/24. Wszystkie mecze transmitowane będą na kanale CANAL+ Sport 3, ale wybrane pojedynki również na innych kanałach znajdujących się w portfolio stacji. Tuż przed sezonem doszło również do porozumienia z TVP, która na swoich antenach będzie miała prawo do pokazania jednego meczu w każdej kolejce.

Ekstraklasa: transmisja online

Mecze PKO Ekstraklasy w sezonie 2024/25 możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Wszystkie pojedynki dostępne będzie w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, pozwalającymi na śledzenie Ekstraklasy, możesz uzyskać w promocyjnej cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z oferty możesz skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Gdzie oglądać Ekstraklasę w sezonie 2024/25? Wszystkie mecze Ekstraklasy w sezonie 2024/25 będą transmitowane na kanałach CANAL+ i w usłudze CANAL+ online. Jeden mecz w kolejce będzie transmitowany także przez TVP. Kiedy rozpoczyna się Ekstraklasa 2024/25? Pierwsza kolejka Ekstraklasy w sezonie 2024/25 rozegrana zostanie w dniach 19-22 lipca.

