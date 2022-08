PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Eintracht – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Bez Roberta Lewandowskiego, ale za to za Sadio Mane do nowego sezonu 2022/23 przystępuje Bayern Monachium. Na początek czeka go wizyta we Frankfurcie. . Sprawdź jak obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Brak Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich sezonach hurtowo zdobywał bramki dla niemieckiego giganta, na pewno będzie odczuwalna. Wyrwę powstałą po odejściu Polaka do Barcelony ma zasypać Sadio Mane, który już w swoim oficjalnym debiucie w nowym zespole zdobył pierwszego gola. Przed tygodniem Bayern po emocjonującym meczu pokonał 5:3 RB Lipsk i sięgnął po Superpuchar Niemiec.

Ligowy sezon Bawarczycy rozpoczną od wyjazdowego spotkania z Eintrachtem Frankfurt, który w ostatnim czasie nie był dla nich wygodnym przeciwnikiem. W piątkowy wieczór na murawę w roli faworyta wybiegną podopieczni Juliana Nagelsmanna, ale jeżeli chcą myśleć o zdobyciu kompletu punktów, nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie rywala.

Eintracht – Bayern, transmisja na żywo w TV

Sezon 2022/23 Bundesligi będzie kolejnym, w którym wszystkie mecze transmitowane będą na platformie streamingowej Viaplay. Dostęp do niej wymaga wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 zł. Ale w i tym sezonie jest sposób, aby wszystkie mecze Bundesligi oglądać zupełnie za darmo. Przedstawiamy go poniżej.

Eintracht – Bayern: transmisja na żywo za darmo

Piątkowe spotkanie Eintrachtu z Bayernem, ale także inne mecze w sezonie 2022/23, będzie można oglądać zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do takiej transmisji wystarczy spełnić dwa proste poniższe warunki.

Eintracht – Bayern, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy spotkanie Eintrachtu z Bayernem będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu na platformie streamingowej Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tej usługi należy wykupić dostęp, której miesięczny koszt wynosi obecnie 34 zł. Nieco wyżej znajdziecie jednak sposób dzięki któremu obejrzycie ten mecz zupełnie za darmo.

Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na Bayern, co widać w kursach oferowanych przez nich na ten mecz. Kursy na wygraną bawarskiego giganta nie przekraczają 1.50.

Eintracht Frankfurt Bayern Monachium 5.60 5.20 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 10:08 .

