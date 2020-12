Eibar – Real Madryt: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz La Liga: Eibar – Real Madryt. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Eibar – Real Madryt. Królewscy z jasnym celem

SD Eibar i Real Madryt zakończą niedzielne zmagania w ramach 14. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą goście, ale drużyna Jose Mendilibara nie zamierza tanio sprzedać skóry.

Gospodarze do swojego starcia przystąpią, mając z tyłu głowy to, że w pięciu ostatnich spotkaniach aż cztery razy zremisowali. Z kolei team ze stolicy Hiszpanii ma za sobą cenną wygraną nad Athletic Bilbao (3:1).

Real Madryt powalczy dzisiaj o swoje dziewiąte zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii La Liga, a także o swoje czwarte zwycięstwo z rzędu. W ostatnim czasie o skuteczności zespołu Zinedine’a Zidane’a przekonały się na własnej skórze Sevilla FC oraz Atletico Madryt.

Eibar – Real Madryt: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Estadio Municipal de Ipurua będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Eibar – Real Madryt transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Rywalizację skomentują Rafał Wolski – Tomasz Ćwiąkała.

Eibar – Real Madryt: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Eibar – Real Madryt: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.