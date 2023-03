IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek stanie dzisiaj przed szansą wywalczenie awansu do kolejnego finału turnieju WTA w karierze. Reprezentantka Polski w półfinałowym meczu Indian Wells 2023 zmierzy się z Eleną Rybakiną, która pokonała ją podczas tegorocznego Australian Open. Dla Świątek będzie to więc okazja do rewanżu.

Choć kilka tygodni temu górą była Rybakina, faworytką tego półfinału jest Polka. Mecz Świątek – Rybakina odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (17/18 marca) czasu polskiego o godzinie 2:00. Rywalizację będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i online. Pojedynek będzie można również obejrzeć zupełnie za darmo.

Świątek – Rybakina: gdzie obejrzeć?

Spotkania z udziałem Igi Świątek cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców, bez względu na porę ich rozgrywania. Mecz Świątek – Rybakina będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, na jednym z kanałów CANAL+ Sport, jak i za pośrednictwem internetu. Zupełnie darmowa transmisja z pojedynku, który rozpocznie się o godzinie 2:00 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład.

Świątek – Rybakina: kto awansuje?

Pojedynek obu zawodniczek zapowiada się niezwykle ciekawie. Rybakina zagra podbudowana ostatnim zwycięstwem nad Świątek, natomiast Polka z pewnością będzie chciała wziąć rewanż.