Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek zaliczyła udany powrót na kort. W niedzielę pokonała Barborę Krejcikovą w pierwszym swoim meczu w ramach WTA Finals. Dzisiaj czeka ją kolejny pojedynek, który prawdopodobnie zadecyduje o tym, która tenisistka zakończy rywalizację na pierwszym miejscu w grupie. Polka zmierzy się z Coco Gauff, która na swoim koncie ma wygraną z Jessicą Pegulą.

Mecz Świątek – Gauff zaplanowany jest na wtorek (5 listopada) i rozpocznie się o godzinie 16:00. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji jak i online.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

O której gra dzisiaj Świątek?

Iga Świątek rozegra we wtorek drugie spotkanie w ramach WTA Finals. Tym razem zmierzy się z Coco Gauff. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 16:00.

