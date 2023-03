Real Madryt jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Królewscy w środowy wieczór będą starali się dopełnić formalności w konfrontacji z Liverpoolem. Przystąpią do niego z pokaźną zaliczką z pierwszego spotkania. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt w TV i online.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Vinicius Junior

Oglądaj mecze Ligi Mistrzów w CANAL+ online Oglądaj Ligę Mistrzów w CANAL+ online i zaoszczędź 60 zł! Załóż konto!

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Aż siedem bramek padło w pierwszym pojedynku Realu Madryt z Liverpoolem. Górą na Anfield Road byli Królewscy, którzy wygrali efektownie 5:2, choć po kwadransie gry przegrywali 0:2. Uzyskany w Anglii wynik pozwala im w komfortowej sytuacji przystępować do rewanżu na Santiago Bernabeu. Nic nie wskazuje na to, aby zespół Carlo Ancelottiego mógł wypuścić z rąk awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Rewanżowy mecz Real Madryt – Liverpool rozegrany zostanie w środę (15 marca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1. Za pośrednictwem internetu rywalizację obu zespołów będzie można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online, która cały czas jest dostępna w promocyjnej cenie. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Real Madryt – Liverpool: gdzie oglądać?

Sposób na obejrzenie rewanżowego spotkania na Santiago Bernabeu jest kilka. W TV transmisje “na żywo” będą dostępne na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1. Drogą internetową oglądanie meczu jest możliwe w usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony przy wyborze półrocznego dostępu (z płatnością z góry) do pakietu z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zaoszczędzimy teraz 60 zł. W przeliczeniu na miesiąc dostęp będzie kosztował jedynie 59 zł.

Real Madryt – Liverpool: kto wygra?

Rywalizacja o awans do ćwierćfinału w tej parze wydaje się być rozstrzygnięta. Trudno się bowiem spodziewać, aby Królewscy roztrwonili zaliczkę z pierwszego spotkania, które zakończyło się ich wygraną 5:2. A może jesteś innego zdania?