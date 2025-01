Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt rozpocznie dzisiaj swoją przygodę z rozgrywkami Pucharu Króla. Podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzą się na wyjeździe z piątoligowym Deportivo Minera. Królewscy są murowanym faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu. W składzie Realu możemy spodziewać się przede wszystkim zawodników, którzy na co dzień nie grają regularnie. Nie powinno to być jednak dla drużyny z Madrytu żadną przeszkodą w wywalczeniu zwycięstwa.

Mecz Deportivo Minera – Real Madryt rozegrany zostanie w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 19:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport, ale mecz można obejrzeć również za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe – wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i zagrać dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków możesz przejść do sekcji “zakłady live” i wybrać interesujący nasz mecz.

Kurs 100 na wygraną Realu co najmniej dwoma bramkami

Superbet przygotował na poniedziałkowe spotkanie promocję, dzięki której można postawić po kursie 100 zakład na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch bramek. Dzięki tej ofercie można zgarnąć 200 zł bonusu. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za 2 zł pierwszy zakład pojedynczy obejmujący typ na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch goli (zakład: Handicap – Real Madryt (-1.5)) Jeżeli kupon okaże się trafiony, uzyskasz bonus w wysokości 200 zł

Dzisiejszy mecz Realu Madryt: gdzie obejrzeć?

Opcji na obejrzenie dzisiejszego jest kilka. W TV mecz będzie pokazywany na kanale TVP Sport, natomiast za pośrednictwem internetu transmisje dostępne będą na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w usłudze STS TV.

Minera – Real Madryt: kto wygra?

