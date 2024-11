Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu dzisiaj: transmisja

Kibice Realu Madryt z pewnością nie zapomnieli jeszcze o ostatniej wysokiej przegranej 0:4 z Barceloną w El Clasico. Piłkarze okazję do rehabilitacji będą mieli dopiero dzisiaj, bowiem ich ligowy mecz z Valencią został przełożony. W swoim czwartym meczu w fazie ligowej Ligi Mistrzów Królewscy zmierzą się na własnym stadionie z Milanem, który po dotychczasowych spotkaniach ma na koncie tylko trzy punkty.

Mecz Real Madryt – Milan odbędzie się we wtorek (5 listopada) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1, natomiast za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. W tym miejscu zwracamy uwagę na ofertę Fortuny, dzięki której możemy za darmo otrzymać 30-dniowy dostęp do pakietu Super Sport, dającego możliwość oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów. . Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony z tego linku i spełnić warunki (znajdziesz je na stronie promocji).

Real Madryt – Milan: gdzie obejrzeć?

Powyższa promocja Fortuny, która pozwala na odebranie darmowego voucheru na dostęp do CANAL+ online, to jedna z opcji na oglądanie Ligi Mistrzów. W telewizji mecz będzie pokazywany na kanale CANAL+ Extra 1. Możesz również samodzielnie wykupić dostęp do CANAL+ online. Teraz zapłacisz 65 zł miesięcznie za pakiet Super Sport, decydując się na ofertę na rok. Możesz z niej skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Milan: kto wygra?

