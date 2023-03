PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja

Lech Poznań w poprzedniej rundzie stanął na wysokości zadania i wyeliminował norweskie Bodo/Glimt. Teraz czeka go pojedynek z innym zespołem ze Skandynawii – szwedzkim Djurgardens IF. W dwumeczu trudno wskazać faworyta do awansu do ćwierćfinału, ale w pierwszym spotkaniu większe szanse na zwycięstwo daje się Kolejorzowi. W czwartek piłkarze Lecha będą mieli po swojej stronie wypełnione po brzegi trybuny.

Spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji Lech – Djurgardens rozegrane zostanie 9 marca (czwartek) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w polskiej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Lech – Djurgardens: gdzie obejrzeć?

W przypadku pierwszego spotkania 1/8 finału pomiędzy Lechem i Djurgardens polscy kibice mogą odetchnąć z ulgą. Mecz będzie bowiem transmitowany nie tylko na platformie streamingowej Viaplay, ale także na kanale TVP1. W przypadku pierwszej opcji komentarz zapewnią Rafał Wolski i Łukasz Trałka, natomiast w przypadku drugiej Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

To jednak nie wszystko. Alternetywą jest śledzenie rywalizacji z Tetrykami. Leszek Milewski i Jakub Olkiewicz, których wspierać będzie Juliusz Sipika, zapraszają na “domówkę”

Lech – Djurgardens: kto awansuje?

Lech niewątpliwie ma chrapkę na awans do ćwierćfinału i z pewnością nie stoi na straconej pozycji. Dla Kolejorza kluczowe będzie osiągnięcie dobrego wyniki w pierwszym meczu.

Kto awansuje do ćwierćfinału? Lech 100% Djurgardens 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Lech

Djurgardens

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.