PressFocus Na zdjęciu: Pedri i Alejandro Balde

FC Barcelona w sobotni wieczór zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Spotkanie odbędzie się ramach 12. kolejki La Liga. Sprawdź gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony.

Oglądaj mecz Barcelony ZA DARMO! Transmisja meczu Valencia – Barcelona w STS TV. Sprawdź!

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Po kolejnym niepowodzeniu w Lidze Mistrzów, FC Barcelona wraca na ligowe boiska. W sobotni wieczór czeka ją wizyta na Estadio Mestalla, gdzie rywalizować będzie z Valencią. Dla Dumy Katalonii będzie to szansa na odniesienie trzeciego z rzędu ligowego zwycięstwa, po tym jak w ostatnich dwóch kolejkach wygrywała z Athletic Bilbao i Villarreal.

Sobotnie spotkanie Valencia – Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Zupełnie za darmo mecz obejrzymy natomiast w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny kupon.

Valencia – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz Valencia – Barcelona poza wspomnianą transmisją na kanale Eleven Sports 1, będzie można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium kosztuje teraz tylko 288 zł. To o aż 96 zł mniej niż w standardowej ofercie, gdybyśmy chcieli subskrypcję odnawiać co miesiąc.

Valencia – Barcelona: kto wygra?

Na papierze faworytem jest Barcelona, ale gospodarze zrobią wszystko, aby sprawić w tym meczu niespodziankę. A jak Twoim zdaniem zakończy się sobotni mecz. Zachęcamy do oddania głosu.

Kto wygra mecz? Valencia 0% Barcelona 0% będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Valencia

Barcelona

będzie remis

