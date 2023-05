IMAGO/Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona ma do rozegrania w tym sezonie jeszcze trzy ligowe spotkania. Po zapewnieniu mistrzowskiego tytułu zespół Xaviego Hernandeza będzie mógł grać bez większej presji. Nie sprawdziło się to co prawda w ostatni weekend, kiedy Duma Katalonii przegrała 1:2 z Realem Sociedad, ale w kolejnych meczach z pewnością będzie chciała zaprezentować się lepiej. We wtorek Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Valladolid.

Mecz Real Valladolid – FC Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (23 maja) o godzinie 22:00. W telewizji transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, natomiast zupełnie bezpłatna będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Real Valladolid – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Z meczu Barcelony tradycyjnie dostępna będzie zupełnie darmowa transmisja. Bezpłatnie mecz Real Valladolid – Barcelona obejrzymy w usłudze STS TV. Z kolei w telewizji spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Za pośrednictwem internetu rywalizację będzie można śledzić także w usłudze CANAL+ online, która cały czas jest dostępna w promocji. Za pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy miesięcznie 59 zł. Przy półrocznej subskrypcji zaoszczędzimy tym samym 60 zł.

Real Valladolid – Barcelona: kto wygra?

Na papierze murowanym faworytem do zwycięstwa jest FC Barcelona. Czy Duma Katalonii tym razem nie sprawi zawodu swoim kibicom i zgarnie pełną pulę?

