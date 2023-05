IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona niezagrożona zajmuje fotel lidera La Liga i już w niedzielę może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Aby zrobić to bez oglądania się na wyniki innych zespołów, Duma Katalonii musi dzisiaj pokonać w derbowym pojedynku Espanyol Barcelona. A przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta i każdego inne rozstrzygnięcie będzie dużą niespodzianką.

Mecz Espanyol – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (13 maja) o godzinie 21:00. W telewizji spotkanie obejrzymy na kanale Eelven Sports 1, natomiast zupełnie bezpłatna transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu nie wymaga wysiłku, bowiem wystarczy spełnic dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Espanyol – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz Espanyol – Barcelona za darmo obejrzymy w usłudze STS TV, natomiast telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. To jednak niejedyny sposób. Za pośrednictwem internetu mecz można ogląd także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie, oszczędzając 60 zł. Przykładowo przy wykupieniu półrocznego dostępu do paczki z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie 59 zł zamiast 69 zł w standardowej ofercie.

Espanyol – Barcelona: kto wygra?

Stojąca przed szansą zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii FC Barcelona przystąpi do niedzielnego spotkania z Espanyolem w roli zdecydowanego faworyta. A jak Twoim zdaniem zakończy się mecz?

