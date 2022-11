PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona rozegra we wtorek ostatni mecz przez mistrzostwami świata w Katarze. Zespół Xaviego Hernandeza zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. Sprawdź gdzie za darmo obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona dość niespodziewanie zagra we wtorek o pozostaniu na fotelu lidera do wznowienia rozgrywek, co nastąpi po finałach mistrzostw świata. Duma Katalonii potrzebuje do tego zwycięstwa w wyjazdowym meczu z bardzo dobrze spisującą się w tym sezonie Osasuną Pampeluna. Jeżeli podopieczni Xaviego Hernandeza zagrają na miarę swoich możliwości to nie powinni mieć problemów ze zdobyciem trzech punktów.

Osasuna – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Osasuna – Barcelona: kto wygra?

Z jednej strony będzie zespół Barcelony, który wygrał cztery ostatnie ligowe spotkania, natomiast z drugiej niepokonana od czterech kolejek Osasuna. Kto Waszym zdaniem zwycięży we wtorkowym meczu?

