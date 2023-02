PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w niedzielny wieczór zagra o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Tym razem przed własną publicznością na Camp Nou podejmować będzie Sevillę. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony za darmo.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona z pewnością nie będzie chciała poprzestać na czterech ligowych wygranych z rzędu. O piąte zwycięstwo zespół Xaviego Hernandeza zmierzy się u siebie z Sevillą, która wygrała trzy z czterech ostatnich spotkań w La Liga. Więcej atutów po swojej stronie mają jednak gospodarze, których każda wygrana przybliża do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii.

Mecz Barcelona – Sevilla rozegrany zostanie w niedzielę (5 lutego) o godzinie 21:00. W telewizji mecz obejrzymy “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Transmisja będzie dostępna również w usługach CANAL+ online i zupełnie za darmo w STS TV. Do ostatniej z nich dostęp można uzyskać spełniają dwa warunki: zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon.

Barcelona – Sevilla: gdzie obejrzeć?

Mecz Barcelona – Sevilla w telewizji obejrzymy na kanale Eleven Sports 1, natomiast za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium jest teraz dostępny w promocyjnej ofercie, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Decydując się na płatność z góry za sześć miesięczny, w przeliczeniu na miesiąc zapłacimy tylko 59 zł, a uzyskamy dostęp do transmisji nie tylko wszystkich meczów La Liga, a ale także Ligi Mistrzów, Serie A czy Ligue 1.

Barcelona – Sevilla: kto wygra?

FC Barcelona przystąpi do meczu z Sevillą w roli faworyta do zwycięstwa, ale musi przygotować się na ciężką przeprawę. Sevilla do stolicy Katalonii udaje się z nadzieją na sprawienie niespodzianki.

