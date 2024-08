Drita - Legia Warszawa: transmisja TV i stream online. Sprawdzamy, gdzie oglądać mecz 4. rudny eliminacji Ligi Konferencji Europy, w którym Legia może zapewnić sobie awans do fazy ligowej.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Drita – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Ostatni krok do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa w rewanżu zmierzy się z kosowską Dritą, ale po pierwszym meczu stołeczna ekipa ma przewagę dwóch goli zdobytych przy Łazienkowskiej. Czy to wystarczy, aby jesienią zagrać w Europie? Przekonamy się, bowiem zawsze gorące Bałkany są niezwykle wymagającym terenem dla wielu drużyn.

Drita – Legia Warszawa: transmisja TV

Transmisja tym razem z meczu Legii Warszawa będzie dostępna na antenie TVP Sport, a nie jak do tej pory Polsatu Sport. Telewizja Publiczna przygotowała także studio, które ruszy o 19:30, a sam mecz rozpocznie się pół godziny później. Relacjonować spotkanie 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie dobrze znany duet: Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

Drita – Legia Warszawa: stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć w aplikacji oraz na stronie sport.tvp.pl.

Drita – Legia Warszawa: kto wygra?

Drita – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Kursy na zwycięstwo w tym meczu są jednoznaczne, i jasno wskazują, że faworytem jest Legia Warszawa. Na trzy punkty stołecznej ekipy zagramy już za 1.66, ale także znajdzie się coś powyżej 1.70. Remis to mniej więcej 3.80, a zwycięstwo Drity 4.70.

Kiedy odbędzie się mecz Drita – Legia Warszawa? Mecz odbędzie się w czwartek 29 sierpnia o godzinie 20:00. Gdzie obejrzeć mecz Drita – Legia Warszawa? Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl.

