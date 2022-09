fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Dinamo Zagrzeb – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Chelsea zmierzy się z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie. Tak właśnie postrzegane jest Dinamo Zagrzeb. Czy mistrza Chorwacji będzie stać na sprawienie niespodzianki?

Stadion Maksimir Liga Mistrzów, gr. E Dinamo Zagrzeb Chelsea 6.60 4.60 1.54 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 10:02 .

Dinamo Zagrzeb – Chelsea, gdzie oglądać?

Długą drogę pokonało Dinamo Zagrzeb, żeby dostać się do Ligi Mistrzów. Ostatni raz grało w niej w sezonie 2019/20. Grupa znów trafiła się trudna i mało kto oczekuje, że mistrz Chorwacji miałby awansować do fazy pucharowej kosztem AC Milanu, lub Chelsea Londyn. Mimo to nie warto przekreślać ich szans już na starcie. Dinamo pewnie lideruje w HNL, a w tym sezonie przegrało tylko jeden mecz.

W obecnym sezonie Chelsea Londyn gra wyjątkowo chimerycznie. The Blues na razie bronią jeszcze wyniki, ale prawda wygląda tak, że w tym sezonie nie odnieśli jeszcze ani razu pewnego zwycięstwa w meczu, który kontrolowali od początku do końca. Zespół traci wiele bramek i to jest problem, którym Thomas Tuchel powinien zająć się jak najszybciej.

Sprawdźcie koniecznie nasze typy na Dinamo Zagrzeb – Chelsea.

Dinamo Zagrzeb – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w telewizji obejrzycie jedynie na kanale Polsatu Sportu Premium 2.

Dinamo Zagrzeb – Chelsea, transmisja online

Spotkanie będziecie mogli obejrzeć również w Internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wcześniej należy wykupić sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Dinamo Zagrzeb – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają w tym meczu zbyt wielkich szans gospodarzom. Wyraźnym faworytem jest Chelsea Londyn, na której zwycięstwo kursy oscylują jedynie w granicach 1.55.

