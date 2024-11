PressFocus Na zdjęciu: Agnieszka Korneluk

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

DevelopRes – Maritza, transmisja na żywo

Siatkarki DevelopRes Rzeszów rywalizację w Lidze Mistrzyń rozpoczną przed własną publicznością. W środę we własnym hali zmierzą się z bułgarskim zespołem Maritza Płowdiw. I przystąpią do tego meczu w roli murowanych faworytek do zwycięstwa.

Mecz DevelopRes – Maritza odbędzie rozegrane zostanie w środę (6 listopada) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie można oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

DevelopRes – Maritza, transmisja w TV

Ze środowego spotkania DeveloPres – Maritza nie zabraknie transmisji w polskiej telewizji. Przebieg meczu będzie możną śledzić na kanale Polsat Sport 1.

DevelopRes – Maritza, transmisja za darmo

Transmisja z tego spotkania będzie także dostępna za darmo drogą online. Spotkanie obejrzysz korzystając z usługi STS, po spełnieniu dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

DevelopRes – Maritza: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną DevelopRes

wygraną Maritzy wygraną DevelopRes

wygraną Maritzy 0 Votes

Gdzie oglądać mecz DevelopRes – Maritza? Mecz DevelopRes – Maritz można obejrzeć w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. O której mecz DevelopRes – Maritza? Spotkanie DevelopRes – Maritza rozgrane zostanie w środę (6 listopada) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.