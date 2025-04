PressFocus Na zdjęciu: Antonio Rudige

Deportivo Alaves – Real Madryt: gdzie oglądać?

Koniec sezonu 2024/2025 w La Liga zapowiada się ekscytująco. Piłkarze Deportivo Alaves na finiszu rozgrywek zagrożeni są spadkiem. Nie zmieniły tego nawet ostatnie udane tygodnie w wykonaniu tej ekipy. Zaledwie jedną porażka w pięciu minionych kolejkach daje aktualnie jedno oczko przewagi nad strefą spadkową.

Real Madryt nie odpuścił walki o obronę tytułu mistrzowskiego, ale siedmiopunktowa strata do Barcelony (przy jednym rozegranym meczu mniej) może działać demobilizująco. Carlo Ancelotti i spółka są jednak winni kibicom przekonywujący triumf w lidze przed rewanżem z Arsenalem w LM. Sprawdź naszą zapowiedź tego pojedynku.

Deportivo Alaves – Real Madryt: transmisja TV

Niedzielną potyczkę tradycyjnie będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja z meczu Deportivo Alves – Real Madryt zacznie się o godzinie 16:15 i będzie emitowana na antenie Eleven Sports 2. Starcie to skomentują Michał Wszołek i Mateusz Majak.

Deportivo Alaves – Real Madryt: transmisja za darmo

Starcie z udziałem Deportivo – Realu możesz oglądać także za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Deportivo – Real zostanie odblokowany.

Deportivo Alaves – Real Madryt: kto wygra?

Deportivo Alaves – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Najbardziej prawdopodbny scenariusz według ekspertów to Real Madryt kończący spotkanie z trzema punktami. Współczynnik na taką sytuację to 1.65. Dla porównania kurs na sukces Deportivo Alves to aż 5.10.

Deportivo Alaves Real Madryt 5.10 4.20 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 23:17 .

Gdzie obejrzeć mecz Deportivo Alaves – Real Madryt? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz online na elevensports.pl Kiedy odbędzie się mecz Deportivo Alaves – Real Madryt? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (13 kwietnia) o godzinie 16:15.

