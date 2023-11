fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Śląsk, gdzie oglądać

Cracovia i Śląsk Wrocław to drużyny, które w tabeli PKO Ekstraklasy dzieli aktualnie przepaść. Krakowianie mają 15 punktów, zajmując 15. miejsce. Z kolei liderem rozgrywek jest WKS, legitymujący się bilansem 30 oczek.

Do piątkowego spotkania oba zespoły przystąpią w odmiennych nastrojach. Cracovia przegrała ostatnio w Zabrzu z miejscowym Górnikiem (0:1). Śląsk natomiast okazał się lepszy od ŁKS-u (2:1).

Cracovia – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Mecz Cracovia – Śląsk będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K od godziny 20:30.

Cracovia – Śląsk, transmisja online

Spotkanie Cracovia – Śląsk będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online.

Cracovia – Śląsk, kto wygra?

Cracovia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Cracovii wynosi 2.45. Tymczasem wariant z ewentualnym zwycięstwem Śląska został oszacowany na 3.10.

Cracovia Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 09:03 .

