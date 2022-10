PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Cracovia – Lech Poznań: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Pasy i Kolejorz spróbują w tę niedzielę odbić sobie bolesne wpadki w Pucharze Polski. Która z ekip wyjdzie górą? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Cracovia – Lech, gdzie oglądać

Zarówno Cracovia, jak i Lech Poznań, mają za co przepraszać kibiców. Mówiąc eufemistycznie, żadna z ekip nie popisała się w Pucharze Polski. Mistrzowie kraju polegli w starciu ze Śląskiem, tracąc aż trzy gole. Z kolei Pasy musiały uznać wyższość pierwszoligowej Resovii po prawdziwej kanonadzie (3:4).

A kto wyjdzie górą z niedzielnego pojedynku? Kolejorz w Ekstraklasie przegrał po raz ostatni w połowie sierpnia, ale liczne remisy oddalają mistrza od czołówki tabeli. Z kolei Pasy zawodzą regularnie. W miniony weekend dały sobie odebrać zwycięstwo nad Miedzią (1:1), a generalnie wygrały tylko raz w ostatnich pięciu kolejkach.

Cracovia – Lech, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na stadionie MKS Cracovii obejrzysz na CANAL+ 4K oraz na CANAL+ Sport 3.

Cracovia – Lech, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Cracovią i Lechem Poznań zapowiada się niezwykle emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a będziesz mógł zatrzymać w kieszeni nawet 96 złotych! 6-miesięczny dostęp do usługi w tym przypadku kosztuje bowiem tylko 198 zł. Biorąc pod uwagę, że za pojedynczy miesiąc musisz zapłacić 49 zł, daje to wymierne oszczędności.

Cracovia – Lech, kursy bukmacherskie

Spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Bukmacherzy dają jednak większe szanse na triumf Kolejorzowi.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Lech Poznań 3.30 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 11:09 .

