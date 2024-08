fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Górnik, gdzie oglądać?

Cracovia ma za sobą dwa zwycięstwo, w tym jedno niezwykle cenne na terenie mistrza Polski – Jagiellonii Białystok. Po udanym początku sezonu zamierza kontynuować dobrą passę i dalej walczyć o czołowe lokaty. W sobotę podejmie przed własną publicznością ekipę Górnika Zabrze, która również zdążyła już pokazać swój niezły potencjał. Zespół Jana Urbana ma w swoim dorobku chociażby triumf nad Pogonią Szczecin. Zapowiada się bardzo emocjonujące widowisko.

Mecz Cracovia – Górnik Zabrze rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30. Sprawdź nasze typy.

Cracovia – Górnik, transmisja TV

Za transmisję wszystkich spotkań Ekstraklasy odpowiada stacja CANAL+ Sport. Sobotni mecz Cracovii z Górnikiem Zabrze będzie oczywiście transmitowany w klasycznej telewizji. Transmisję można śledzić na kanale CANAL+ Sport 3.

Cracovia – Górnik, transmisja online

Spotkanie będzie można obejrzeć również w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do transmisji online można uzyskać, kupując pakiet Super Sport za pośrednictwem naszej strony. Koszt abonamentu to 65 zł miesięcznie.

Cracovia – Górnik, kto wygra?

Cracovia – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Cracovia ma większe szanse na zdobycie trzech punktów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.24. W przypadku ewentualnej wygranej Górnika Zabrze jest to nawet 3.50. Kurs na remis waha się między 3.30 a 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy wpisać kod GOAL podczas rejestracji nowego konta.

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Górnik Zabrze? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Górnik Zabrze? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 17:30.

