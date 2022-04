PressFocus Na zdjęciu: Josip Soljić

Gdzie obejrzeć mecz Chrobry – Resovia? W jednym z wtorkowych spotkań 30. kolejki pierwszej ligi zagra walcząca o prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy drużyna z Głogowa. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Chrobry – Resovia, gdzie obejrzeć

Chrobry przed wtorkowym spotkaniem zajmuje piątem miejsce w tabeli, które na koniec sezonu da możliwość gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Ma jednak zaledwie trzy punkty przewagi nad siódmą Odrą Opole i ósmym ŁKS-em Łódź. Jego sytuacja byłaby znacznie lepsza, gdyby nie niedawna seria czterech kolejnych meczów bez wygranej. Ta została przerwana w ostatniej kolejce, dzięki wyjazdowej wygranej nad ŁKS-em.

We wtorek Chrobry przed własną publicznością podejmował będzie jedenastą w tabeli Resovię, która obecnie notuje serię czterech kolejnych remisów. Bez wygranej w lidze pozostaje już natomiast od siedmiu spotkań i przed meczem w Głogowie nie ma po swojej stronie zbyt wielu argumentów.

Pierwszy pojedynek tych zespołów w tym sezonie, który odbył się 16 października ubiegłego roku w Rzeszowie, zakończył się wygraną 3:0 gospodarzy. Czy Chrobry będzie w stanie się zrewanżować? Przekonamy się już o godzinie 18:00. Wówczas zabrzmi bowiem pierwszy gwizdek sędziego.

Chrobry – Resovia, transmisja na żywo w TV

Wtorkowego spotkania 30. kolejki pierwszej ligi w Głogowie nie obejrzymy w telewizji. Mecz ten nie znalazł uznania w oczach przedstawicieli stacji Polsat. Transmisja dostępna będzie jednak za pośrednictwem internetu i teraz można uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo. Poniżej przedstawiamy warunki tej oferty.

Chrobry – Resovia: transmisja na żywo za darmo

Wtorkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na całe 30 dni. Pozwala na to oferta Fuksiarza skierowana do nowych klientów. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Chrobry – Resovia, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy spotkanie obejrzymy w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz sposób, który pozwala na odebranie 30-dniowego darmowego dostępu do tej usługi.

Chrobry – Resovia, kursy bukmacherskie

Kto jest faworytem wtorkowego spotkania? Bukmacherzy nie mają tutaj swojego faworyta. Obu drużynom dają podobne szanse na zdobycie pełnej puli.

Chrobry Głogów Resovia 2.85 3.20 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2022 14:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin