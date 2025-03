fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Chrobry – ŁKS, gdzie oglądać?

ŁKS Łódź po zmianie trenera chce jeszcze uratować sezon i włączyć się do walki o awans. Będzie to problem, gdyż zajmuje dopiero 12. miejsce, a do strefy barażowej traci pięć punktów. W piątek łodzianie zagrają na wyjeździe z Chrobrym Głogów, który ma przed sobą zupełnie inne cele. Choć obie ekipy dzieli jedna pozycja, Chrobry musi do samego końca toczyć bój o utrzymanie w pierwszej lidze.

Chrobry – ŁKS, transmisja TV

Mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Nie będzie transmisji w tradycyjnej telewizji. Można go oglądać jedynie w internecie.

Chrobry – ŁKS, transmisja online

To spotkanie będzie dostępne w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Chrobry – ŁKS, kto wygra?

Chrobry – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest ŁKS Łódź. Kurs na wygraną gości wynosi 2.08. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Chrobrego Głogów jest to 3.35. Kurs na remis wynosi z kolei 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Chrobry Głogów ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2025 09:32 .

Gdzie oglądać mecz Chrobry – ŁKS? Mecz można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. O której odbędzie się mecz Chrobry – ŁKS? Spotkanie Chrobry – ŁKS rozpocznie się w piątek (14 marca) o godzinie 20:30.

