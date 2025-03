PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Chorwacja – Francja, gdzie oglądać?

Prowadzona przez Zlatko Dalicia reprezentacja Chorwacji spróbuje pokonać kadrę Francji dowodzoną przez Didiera Deschampsa. Rywalizacja ta rozstrzygnie, który zespół zachowa szansę na końcowy triumf w rozgrywkach Ligi Narodów.

Ćwierćfinałowe starcie z udziałem dwóch czołowych europejskich reprezentacji rozpocznie się dzisiaj (20 marca) o godzinie 20:45.

Chorwacja – Francja, transmisja w TV

Mecz między Chorwacją a Francją będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Polsat Sport Premium 2.

Chorwacja – Francja, transmisja online

Spotkanie w ramach 1/4 finału Ligi Narodów znajdziesz również w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go.

Chorwacja – Francja, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów to Francja ma większe szanse na sukces w postaci wygrania ćwierćfinału Ligi Narodów. Jasno wskazuje na to kurs 2.15. Współczynnik na wygraną Chorwacji to zaś 3.60.

Chorwacja Francja 3.70 3.40 2.10

Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja – Francja? Spotkanie będzie dostępne na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Chorwacja – Francja? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (20 marca) o godzinie 20:45.

