Chile – Argentyna: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 15. kolejki eliminacji do mistrzostw świata Chilijczyków czeka nie lada wyzwanie. Podejmą u siebie Argentynę, która jest już pewna gry na mundialu. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.



Chile el. MŚ 2022

28.01.2022 01:15 Estadio Zorros del Desierto

Argentyna

Chile – Argentyna, gdzie oglądać

Nadchodzący mecz eliminacji do mistrzostw świata jest znacznie istotniejszy dla gospodarzy. Reprezentacja Chile gra w nich bowiem znacznie poniżej oczekiwań. Zwłaszcza początek w wykonaniu La Roja był zatrważający. Seria trzech kolejnych wygranych, którą przerwała dopiero porażka z Ekwadorem, pomogła Chilijczykom poprawić swoją sytuację. Ich bilans i tak jest jednak rozczarowujący – na 14 rozegranych spotkań wygrali zaledwie cztery, a przegrali sześć.

Ich rywalem będzie jeden z potentatów Ameryki Południowej. Gospodarze mają jednak prawo szukać swoich szans. W zespole Argentyny zabraknie bowiem Lionela Messiego, który mocno przeszedł zakażenie koronawirusem. Selekcjoner Scaloni postanowił go oszczędzić, zwłaszcza, że Albicelestes są już pewni gry w nadchodzącym mundialu. Zdobywcy Copa America uzbierali aż 29 punktów i ustępują jedynie pierwszej w tabeli Brazylii (35). Chile do czwartego miejsca, gwarantującego wyjazd do Kataru bez baraży, brakuje zaledwie oczka. Stawka nadchodzącego meczu jest zatem wysoka.

Chile – Argentyna, transmisja na żywo w TV

Eliminacje do mistrzostw świata w strefie Ameryki Południowej transmitowane są przez Telewizję Polską. Spotkanie pomiędzy Chile a Argentyną dostępne będzie na kanale TVP Sport.

Chile – Argentyna, transmisja online

Mecz możesz obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.tvpsport.pl, gdzie dostępna będzie transmisja.

Chile – Argentyna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są zdania, że przed nami wyrównane starcie. Za zmotywowanymi gospodarzami przemawia aspekt własnego boiska. Argentyńczycy poza koniecznością poradzenia sobie z nieprzychylnymi trybunami, będą musieli znaleźć w sobie odpowiednią dyscyplinę, by dążyć do zwycięstwa pomimo braku wielkiej stawki.

Chile Argentyna 2.75 3.10 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 stycznia 2022 13:07 .

