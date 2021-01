Dzisiaj (niedziela 3 stycznia) godzinie 17:30 rozegrany zostanie mecz Premier League: Chelsea – Man City. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Chelsea – Man City: hit kolejki

Niedzielne spotkanie na Stamford Bridge to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 17. kolejki Premier League. Chelsea i Manchester City dotychczas zapisały na swoje konta po 26 punktów, ale należy pamiętać, że londyńczycy uczynili to w dwóch spotkaniach więcej. Pierwszej części sezonu, a szczególnie końcówki roku nie mogą zaliczyć jednak do udanych. Z pięciu ostatnich ligowych meczów wygrali tylko jeden. O poprawienie tego bilansu w niedzielę będzie bardzo trudno.

Ostatnie tygodnie były zdecydowanie lepsze w wykonaniu Manchesteru City, który w Premier League jest niepokonany od sześciu kolejek. W tym czasie odniósł cztery zwycięstwa i zanotował dwa remisy. Forma prezentowana przez podopiecznych Josepa Guardioli sprawia, że do meczu na Stamford Bridge przystąpią w roli faworyta.

Chelsea – Manchester City: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Londynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Chelsea – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 17:30. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Chelsea – Man City: transmisja online

Transmisja dzisiejszego meczu Premier League w Londynie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Chelsea – Man City: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.