PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea – Leicester: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Sezon zbliża się do końca, trzeba więc rozegrać ostatnie zaległe spotkania. The Blues chcą jak najszybciej zagwarantować sobie miejsce na podium, za to przed Lisami nie stoi już żadne konkretne wyzwanie. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Leicester Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 16:36 .

Chelsea – Leicester, gdzie oglądać

Przed oboma zespołami już tylko dwa mecze przed zakończeniem sezonu. Nadchodzące starcie miało odbyć się w lutym, ale ostatecznie czekaliśmy na jego rozegranie kolejne trzy miesiące. Chelsea w tych dwóch starciach potrzebuje punktu. Wtedy zapewni sobie miejsce na najniższym stopniu podium.

Leicester walczy o podobny cel, choć motywacja w przypadku Lisów z pewnością jest mniejsza. Nie mają bowiem szans na grę w europejskich pucharach, ale mogą jeszcze wyprzedzić w tabeli Wolverhampton. To przyniosłoby dodatkowe fundusze do klubowej kasy.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Leicester.

Chelsea – Leicester, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 27. kolejki Premier League obejrzysz na Canal+ Sport.

Chelsea – Leicester, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również czwartkowego starcia w Londynie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Chelsea – Leicester, transmisja online

Mecz obejrzysz również w internecie. Musisz tylko wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Chelsea – Leicester, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem starcia na Stamford Bridge są gospodarze.

Chelsea Leicester Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 16:36 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin