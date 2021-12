Chelsea – Brighton: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (29.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea – Brighton to jeden z dwóch środowych meczów 20. kolejki Premier League. The Blues podejdą do tej potyczki, chcąc wykorzystać wtorkową wpadkę Liverpoolu i wskoczyć na drugie miejsce w tabeli. Zespół Jakuba Modera liczy natomiast na drugie z rzędu zwycięstwo. Poniżej znajdziesz informacje, gdzie można obejrzeć mecz Chelsea – Brighton w telewizji i w internecie.

Mecz Chelsea – Brighton dzisiaj, gdzie oglądać

Chelsea przystąpi do potyczki, chcąc kontynuować serię spotkań bez przegranej, która trwa od 8 grudnia. The Blues w ostatnich sześciu meczach zanotowali trzy zwycięstwa i trzy remisy. W ramach Boxing Day londyńczycy pokonali Aston Villa (3:1).

Brighton kilka dni temu pokonał z kolei Brentford (2:0). Tym samym piłkarze Mew zakończyli serię dwunastu spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Ogólnie na wyjeździe Brighton nie wygrało od sześciu bojów.

Typy bukmacherskie na dziś – sprawdź, jak typujemy pozostałe spotkania kolejki!

Mecz Chelsea – Brighton, transmisja TV

Mecz Chelsea – Brighton będzie można zobaczyć w telewizji. Relację ze spotkania, które odbędzie się na Stamford Bridge, będzie można obejrzeć na Canal+ Sport. Komentatorami tej batalii będą Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Chelsea – Brighton, transmisja online

Starcie Chelsea – Brighton będzie można śledzić również online. Transmisja z meczu będzie dostępna na platformach Canal+ online i Player.pl. Można z nich korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem starcia na Stamford Bridge są gospodarze. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Chelsea wynosi 1,43. Wariant z ewentualną wygraną gości został natomiast oszacowany na 8,25 w LVBet zakłady bukmacherskie.