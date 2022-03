PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Burnley – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Gracze Chelsea muszą szybko wyrzucić z głowy dramatyczną porażkę w finale Pucharu Ligi. Choć The Blues tracą sporo punktów do Manchesteru City i Liverpoolu, wciąż pozostają w walce o mistrzostwo. W sobotę na ich drodze stanie ekipa wciąż niepewna utrzymania w elicie – Burnley. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.

Turf Moor Premier League Burnley Chelsea 8.25 4.20 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 11:13 .

Burnley – Chelsea, gdzie oglądać

Za Chelsea burzliwe dni. The Blues po niezwykle dramatycznym meczu ulegli w finale Pucharu Ligi Liverpoolowi. Thomasowi Tuchelowi nie opłaciło się wpuszczenie Kepy Arrizabalagi na serię rzutów karnych. To właśnie po niej The Reds cieszyli się z triumfu, a hiszpański bramkarz został antybohaterem. Londyńczycy muszą jednak szybko wrócić do równowagi. Choć tracą do liderującego Manchesteru City aż szesnaście punktów, rozegrali o dwa mecze mniej. Jeżeli chcą powrócić do walki o mistrzostwo, muszą w sobotę wygrać.

Ich rywal – przynajmniej na papierze – nie jest z najwyższej półki. Burnley w lutym niespodziewanie wygrało dwa ligowe mecze z rzędu, po czym wróciło do zwykłej dla siebie szarzyzny. Obecnie ekipa z Turf Moor zajmuje 18. lokatę, a jej walka o utrzymanie robi się coraz trudniejsza.

Burnley – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania spotkań Premier League w Polsce ma Canal+. Sobotni pojedynek na Turf Moor zobaczymy na Canal+ Premium.

Burnley – Chelsea, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki tejże współpracy operator oferuje swoim klientom voucher dający miesięczny dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego pojedynku Burnley z Chelsea. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Burnley – Chelsea, transmisja online

Canal+ umożliwia też śledzenie meczów angielskiej ekstraklasy w internecie lub aplikacji. Musisz wykupić odpowiedni abonament na stronie www.canalplus.com.

Burnley – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Chelsea powinna bez większych problemów wywieźć komplet punktów ze stadionu Burnley.

