Brest – Bayer, gdzie oglądać?

Brest i Bayer Leverkusen do tej pory w Lidze Mistrzów radzili sobie bezbłędnie. Obie ekipy mają po dwóch kolejkach komplet zwycięstw, lecz w środę przynajmniej jedna z nich będzie musiała zgubić punkty. Na papierze faworytem są oczywiście Aptekarze, którzy dysponują znacznie większym potencjałem kadrowym. Na swojej drodze mieli ponadto bardziej wymagających przeciwników, a wygrana z Milanem może być uznana za niespodziankę.

Spotkanie Brest – Bayer Leverkusen rozpocznie się o godzinie 18:45. Sprawdź nasze typy.

Brest – Bayer, transmisja TV

Mecz Brest – Bayer Leverkusen będzie oczywiście transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go będzie znaleźć na kanale CANAL+ Extra 2. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi równo o godzinie 18:45.

Brest – Bayer, transmisja online

Brest – Bayer, kto wygra?

Brest – Bayer, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Bayeru Leverkusen wynosi około 1.50, zaś w przypadku Brestu jest to nawet 6.55. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.